Luis Donaldo Colosio: legado y memoria en Sabinas

SABINAS, COAH.- El presidente del comité municipal del PRI en Sabinas, David Mussi Garza, recordó a Luis Donaldo Colosio Murrieta en el 32 aniversario de su muerte. "Es sin duda una figura muy emblemática de nuestro partido", dijo Musi Garza. "Su nombre lo lleva una fundación que es parte de un puente con la sociedad, con la sociedad civil, con la iniciativa privada, con los organismos no gubernamentales".

La fundación Colosio es un espacio donde se nutren ideas para hacer una plataforma política o electoral, y donde los ideales de Colosio siguen vivos al interior del Partido Revolucionario Institucional. Colosio fue un líder político que luchó por la democracia y la justicia social en México, y su asesinato en 1994 fue un golpe significativo para el país y para el partido.

Como candidato presidencial del PRI, Colosio había iniciado un proceso de reformas políticas y promover la justicia social. Su legado sigue inspirando a la militancia priista y a todos aquellos que creen en la importancia de la política como un instrumento para mejorar la vida de las personas.

"Colosio sigue presente", dijo Mussi Garza, repitiendo una frase que se ha convertido en un lema para el partido. El PRI Sabinas se une a la conmemoración de este aniversario y reitera su compromiso con los ideales de Colosio. "Seguiremos trabajando para que su legado siga vivo en nuestro partido y en nuestra sociedad", concluyó Musi Garza.

Luis Donaldo Colosio Murrieta es recordado como un líder político visionario y comprometido con la justicia social, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para el PRI y para México.

LUIS DONALDO COLOSIO

Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un economista y político sonorense, nacido el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Kino. Militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocupó diversos cargos públicos, entre ellos diputado federal, senador y secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

En 1994 fue designado candidato presidencial del PRI en un momento clave para el país, marcado por tensiones sociales y políticas. Durante su campaña, Colosio pronunció un discurso que lo posicionó como una figura reformista, al reconocer desigualdades y plantear cambios para fortalecer la democracia y la justicia social.

Su trayectoria se vio truncada el 23 de marzo de 1994, cuando fue asesinado durante un acto de campaña en Tijuana, en un hecho que conmocionó a México y marcó la historia política contemporánea.

A más de tres décadas, Colosio es recordado como un símbolo de cambio dentro del PRI y como una figura que impulsó la idea de un país con mayor equidad y apertura democrática.