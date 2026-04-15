Diego Garduño informa sobre cateos en Sabinas: resultados positivos

SABINAS, COAH.- La delegación de la Región Carbonífera de la Fiscalía General del Estado se mantiene como una de las oficinas con mayor atención y resultados en respuesta a denuncias ciudadanas, aseguró su titular, Diego Garduño Guzmán, al destacar la cercanía que se ha logrado con la población a través de audiencias públicas y mecanismos de contacto directo.

El funcionario estatal señaló que estas audiencias han sido clave para detonar acciones concretas contra la delincuencia, incluyendo la ejecución de más de 20 cateos en lo que va del año 2026 en municipios como Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, como parte de una estrategia enfocada en la atención inmediata a reportes ciudadanos.

Garduño Guzmán explicó que muchos de estos operativos derivan directamente de denuncias recibidas en mesas de atención o a través de reportes anónimos, lo que ha permitido a las autoridades actuar con mayor rapidez y eficacia, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad en la región.

En este contexto, la Región Carbonífera se ha posicionado como una de las zonas con mayor actividad en materia de cateos dentro del estado, registrando operativos simultáneos en distintos municipios e intervenciones coordinadas que han derivado en detenciones y aseguramientos relacionados principalmente con delitos como el narcomenudeo.

Finalmente, el delegado reiteró que estas acciones se realizan bajo la instrucción del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, como parte de una estrategia integral de seguridad en coordinación con fuerzas estatales y federales, con el objetivo de combatir los delitos que afectan a la población y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.