Sabinas: Fundación Bravitos de Corazón entrega 300 comidas a adultos mayores

SABINAS, COAH.- La Fundación "Bravitos de Corazón" reabrió su comedor comunitario y actualmente entrega cerca de 300 comidas cada viernes, informó Claudia Andrade, presidenta de la organización.

La entrevistada explicó que el comedor había suspendido labores por diversas actividades, pero ya fue reactivado y opera los viernes con el apoyo del grupo de voluntarios de la fundación.

Señaló que los alimentos son elaborados por los mismos colaboradores, con apoyo y corazón, pensando principalmente en personas adultas mayores, por lo que evitan platillos muy condimentados o difíciles de consumir.

Andrade indicó que el comedor funciona en las instalaciones de la Fundación "Bravitos de Corazón" ubicadas en la Villa de Agujita, donde además realizan labor social y apoyo al deporte.

Añadió que la fundación también impulsa el programa "Barrido Bravo" en jardines de niños, con un calendario previsto para dos meses de limpieza en su primera etapa.

Finalmente, adelantó que para octubre, mes de concientización del cáncer, la fundación prepara una sorpresa dirigida a mujeres que han pasado o están pasando por este proceso, la cual darán a conocer en sus páginas oficiales.