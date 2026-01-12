Miroslava García Lomas reporta baja asistencia en regreso a clases en Sabinas

SABINAS, COAH.- La directora de la escuela primaria Ramón Ortiz Villalobos, Miroslava García Lomas, informó que el regreso a clases para el ciclo escolar 2026 fue con poca asistencia, ya que, de un total de 330 alumnos, solo asistieron 123.

"Gracias a Dios que regresamos todos los maestros. "Empezamos a trabajar desde la semana pasada con nuestros talleres intensivos y hoy con los niños". García Lomas invitó a los padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela, asegurando que la infraestructura está en buenas condiciones y que los salones están calientes.

"La escuela cuenta con todo, tenemos doble en cada salón, o sea los niños pueden venir cubiertos, entran a su salón está calientito y pues salen cubiertos para el caso de que los niños salgan traídos", explicó.

En cuanto a daños o robos al plantel durante el periodo vacacional, la directora destacó que la escuela está ubicada en el centro de la ciudad y que los vecinos están atentos a cualquier situación. "Si pasa algo rápido se comunican, maestra hay alguien que anda ahí adentro para reportarlo de inmediato". García Lomas informó que hasta el momento no se han reportado problemas y que todo está en orden. "Los aparatos de aire, las computadoras, todo está bien, todo está bien hasta ahorita", concluyó.