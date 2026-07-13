Inauguran nuevas instalaciones de la Fiscalía en Sabinas

SABINAS, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, realizará este martes la entrega oficial de las nuevas instalaciones de la Fiscalía General del Estado en esta ciudad, con el objetivo de fortalecer la atención y los servicios que se brindan a la población de la Región Carbonífera.

Aunque la inauguración oficial se llevará a cabo hoy, las oficinas ubicadas en la colonia Jorge B. Cuéllar ya operan de manera parcial, donde personal de la Fiscalía atiende a la ciudadanía de forma simultánea con las instalaciones de la antigua delegación.

"El propósito de este nuevo edificio es ofrecer una atención más eficiente, agilizar los trámites relacionados con la presentación de denuncias y dar mayor rapidez a la integración de las carpetas de investigación", expresó el delegado Diego Garduño Guzmán.

De acuerdo con autoridades de la Fiscalía, por instrucciones del fiscal Federico Fernández Montañez se mantiene una estrategia de proximidad y cercanía con la ciudadanía, brindando atención a quienes requieren dar seguimiento a sus carpetas de investigación, presentar nuevas denuncias o resolver cualquier situación relacionada con la procuración de justicia.

Asimismo, las nuevas instalaciones cuentan con un área de mediación y mantienen coordinación con los jueces cívicos de Múzquiz, Sabinas y otros municipios de esta cuenca para atender posibles controversias y ofrecer soluciones integrales a los usuarios.

Mientras concluye el proceso de transición, los servicios continuarán prestándose tanto en el nuevo inmueble como en la antigua delegación, destacó la autoridad.

El delegado de la Fiscalía destacó que la Región Carbonífera concentra una de las mayores afluencias de usuarios en el estado, lo que hace necesario fortalecer la infraestructura y mantener una comunicación permanente con la ciudadanía para atender de manera oportuna las distintas situaciones que se presentan.