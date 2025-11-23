Claudia Garza Iribarren anuncia tinacos a bajo costo en Sabinas

SABINAS, COAH.- La coordinadora del programa Mejora en Sabinas, Claudia Garza Iribarren, anunció que a partir del próximo lunes 24 de noviembre estarán disponibles los tinacos a bajo costo en las oficinas de Mejora.

Este programa, impulsado por el gobernador del estado y gestionado por el coordinador general de Mejora, Gabriel Elizondo, busca beneficiar a los habitantes de Sabinas Coahuila. "Estamos muy contentos de poder ayudar a los sabinenses con este programa. Es algo muy necesario, ya que todos los hogares deben tener un tinaco para almacenar agua. Agradecemos al gobernador y a Gabriel Elizondo por hacer posible este proyecto" resaltó la coordinadora.

Los tinacos estarán disponibles en tres tamaños diferentes y se podrán adquirir en las oficinas de Mejora. Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de disponibilidad, se espera que sea a partir del próximo lunes. "Estaremos publicando los precios y requisitos en los próximos días", dijo Claudia Garza Iribarren.

El programa de tinacos a bajo costo es una muestra del compromiso del gobierno del estado con el bienestar de los habitantes de Sabinas Coahuila. "Queremos que todos tengan acceso a este producto básico y necesario", dijo Claudia Garza Iribarren. "Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los sabinenses y este programa es un paso importante en esa dirección".

La coordinadora del programa Mejora invitó a los habitantes de Sabinas Coahuila a estar atentos a la información que se publique en los próximos días sobre el programa de tinacos a bajo costo. "No se pierdan esta oportunidad de adquirir un tinaco a un precio accesible", dijo. "Es un beneficio para todos".