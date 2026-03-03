Sabinas cuenta con ambulancia nueva gracias a la gestión de Claudia Andrade

SABINAS, COAH.- "Nos llevamos la sorpresa de que Sabinas tenía ambulancia nueva, gracias a nuestro gobernador Manolo Jiménez, que le apostó a la Cruz Roja", afirmó Claudia Deyanira Andrade Bernal, integrante de las damas voluntarias, al confirmar la entrega de la unidad para la delegación local. Explicó que por tiempo habían gestionado un vehículo cero kilómetros y que hoy era una realidad.

Andrade detalló que ella, junto con el presidente del patronato Andrés Calvillo y el comandante operativo, asistieron en Saltillo al arranque de la colecta 2026, donde se anunció la dotación. Dijo que la ambulancia representaba un respaldo para Sabinas y para otras delegaciones que lo requerían con urgencia.

La voluntaria señaló que, con esa entrega como preámbulo, Cruz Roja Sabinas iniciaba también su colecta anual en la ciudad el próximo martes 10 de marzo. Pidió a la población apoyar en esquinas y puntos de boteo porque cada peso, dijo, se invierte de manera directa y transparente en la base local.

Agregó que la unidad reforzaría traslados y servicios de emergencia, y que paramédicos, damas voluntarias y patronato saldrían a las calles a pedir la cooperación de siempre. Subrayó que las aportaciones sostienen combustibles, insumos y mantenimiento, además de salarios y capacitación.

Andrade agradeció al gobernador y al coordinador estatal de Mejora, presentes en la entrega, y reiteró que la confianza debía traducirse en donativos ciudadanos. Comentó que ver la ambulancia nueva les movía a trabajar con más ánimo en la colecta.

Cruz Roja Sabinas prevé recorrer colonias y cruceros en los días siguientes. Andrade concluyó que, con el apoyo de vecinos y comerciantes, la delegación mantendrá la operatividad que la ambulancia nueva hace posible.