Caninata y Festival Canino 2026 en Sabinas: Actividades para toda la familia

SABINAS, COAH.- Autoridades de salud y organizadores locales anunciaron la próxima edición de la Caninata y Festival Canino 2026, evento que busca fomentar la convivencia familiar y crear conciencia sobre el cuidado responsable de las mascotas.

De acuerdo con la convocatoria, la actividad principal se llevará a cabo el próximo sábado 2 de mayo a un costado de la Sociedad Cooperativa sucursal Sabinas, donde a partir de las 09:00 horas dará inicio la caminata canina, para la cual el registro permanece abierto, por lo que se invita a la ciudadanía a asegurar su participación y obtener su kit correspondiente.

Como parte de la jornada, también se realizarán esterilizaciones en la clínica veterinaria de la Sociedad Cooperativa, ubicada frente a la sucursal Sabinas, iniciando a las 08:00 horas; sin embargo, los organizadores informaron que el registro para este servicio ya se encuentra cerrado debido a la alta demanda.

No obstante, se dio a conocer que para los servicios de vacunación y aplicación de tratamientos antigarrapatas no será necesario un registro previo, por lo que las personas interesadas podrán acudir directamente con sus mascotas para recibir atención.

Los organizadores destacaron que este tipo de actividades buscan reforzar el mensaje de que la esterilización es un acto de responsabilidad y amor hacia los animales, además de ser una de las principales estrategias para prevenir el abandono y la sobrepoblación canina.

Finalmente, se reiteró la invitación a la ciudadanía de Sabinas y la región a sumarse a este evento, que promete reunir a decenas de familias y sus mascotas en un ambiente de convivencia, conciencia y compromiso social en favor del bienestar animal.