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Coahuila

Mamás Azules Sabinas convocan a caminata por el autismo

Alba Escalante, representante del colectivo, destaca la importancia de la convivencia familiar en este evento.

Por Carlos Macias - 08 abril, 2026 - 08:00 p.m.
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      SABINAS, COAH.- Este sábado 11 de abril de 2026, la agrupación Mamás Azules Sabinas convoca a la ciudadanía a participar en la gran caminata por el Día Mundial de la Concientización del Autismo, un evento que busca sensibilizar y fortalecer la inclusión en la comunidad.

      La cita es a las 5:00 de la tarde, iniciando en la calle Madero esquina con Abasolo y concluyendo en la Plaza Principal de Sabinas, donde se llevará a cabo una convivencia familiar.

      Alba Escalante, representante del colectivo, destacó la importancia de este encuentro y adelantó que se han preparado diversas actividades para los asistentes:

      "Tenemos una cita este sábado a las 5 de la tarde. Las Mamás Azules Sabinas hemos preparado muchos detalles para nuestra convivencia familiar", expresó.

       

      El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Sabinas 2025-2027, bajo el lema "Respeto, Empatía, Inclusión", y se perfila como una jornada de unión comunitaria y reflexión sobre la importancia de reconocer y apoyar a las personas dentro del espectro autista.

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