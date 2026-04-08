Mamás Azules Sabinas convocan a caminata por el autismo

SABINAS, COAH.- Este sábado 11 de abril de 2026, la agrupación Mamás Azules Sabinas convoca a la ciudadanía a participar en la gran caminata por el Día Mundial de la Concientización del Autismo, un evento que busca sensibilizar y fortalecer la inclusión en la comunidad.

La cita es a las 5:00 de la tarde, iniciando en la calle Madero esquina con Abasolo y concluyendo en la Plaza Principal de Sabinas, donde se llevará a cabo una convivencia familiar.

Alba Escalante, representante del colectivo, destacó la importancia de este encuentro y adelantó que se han preparado diversas actividades para los asistentes:

"Tenemos una cita este sábado a las 5 de la tarde. Las Mamás Azules Sabinas hemos preparado muchos detalles para nuestra convivencia familiar", expresó.

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Sabinas 2025-2027, bajo el lema "Respeto, Empatía, Inclusión", y se perfila como una jornada de unión comunitaria y reflexión sobre la importancia de reconocer y apoyar a las personas dentro del espectro autista.