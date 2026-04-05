Cierre de calles en Sabinas por lluvias

SABINAS, COAH.- Tras la acumulación de 2 pulgadas de lluvia en la región, autoridades de Protección Civil informaron que la madrugada del sábado, de manera temporal se cerraron algunas calles por la acumulación de agua, sin embargo, se mantiene sin novedad y con saldo blanco en las áreas del Río Sabinas.

Sebastián Jaime Arellano, director de Protección Civil, detalló que como medida preventiva se procedió al cierre de las calles: Cuauhtémoc, Altamirano y Reforma fueron restringidas al tránsito vehicular para evitar riesgos a la población y facilitar las labores de monitoreo.

El funcionario subrayó que, pese a las lluvias registradas, no se han reportado emergencias mayores ni afectaciones graves en viviendas o comercios. El saldo blanco refleja la efectividad de las acciones preventivas y la colaboración de la ciudadanía al acatar las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Protección Civil y Bomberos exhortaron a la población a tomar precauciones adicionales, respetar los señalamientos colocados en las zonas afectadas y evitar transitar por áreas con gran acumulación de agua. Estas medidas buscan reducir incidentes y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Finalmente, Arellano reiteró que el monitoreo continuará en las próximas horas, especialmente en puntos de riesgo como cauces y vialidades. La coordinación entre dependencias municipales y cuerpos de emergencia se mantiene activa para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.