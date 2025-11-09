Más de 100 mascotas esterilizadas en jornada de salud animal

SABINAS, COAH.- El pasado sábado se llevó a cabo con gran éxito una jornada de esterilización canina y felina en el municipio de Sabinas, Coahuila, organizada por la Jurisdicción Sanitaria No. 3. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Laboratorio de Patología Animal, donde se atendió a decenas de familias que acudieron con sus mascotas para aprovechar este servicio gratuito.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 3, realizaron esta brigada, cuyo objetivo principal es controlar la población de animales domésticos y prevenir enfermedades zoonóticas. La respuesta ciudadana fue notable, lo que refleja una creciente conciencia sobre el bienestar animal en la región.

Durante la jornada, se logró la esterilización de más de 100 perros y gatos. El procedimiento fue realizado por personal médico veterinario capacitado, quienes contaron con el apoyo logístico de voluntarios y autoridades locales. Las mascotas fueron atendidas bajo estrictas medidas de higiene y seguridad.

Los organizadores destacaron que este tipo de campañas contribuyen significativamente a reducir el abandono de animales en las calles, así como a mejorar la calidad de vida de las mascotas y sus dueños. Además, se anunció que se planean futuras jornadas similares en otros municipios de la región carbonífera.

La comunidad sabinense expresó su agradecimiento por esta iniciativa, que no solo representa un beneficio para la salud pública, sino también un acto de responsabilidad social. La Jurisdicción Sanitaria No. 3 reiteró su compromiso de seguir promoviendo acciones que fortalezcan el cuidado animal y la participación ciudadana.