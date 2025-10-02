Padre denuncia robo en templo católico San Benito de Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- Una vez más, el templo católico 'San Benito', ubicado en la colonia El Consuelo, fue blanco de la delincuencia. En esta ocasión, sujetos desconocidos ingresaron al recinto religioso y sustrajeron diversos objetos de valor, causando indignación entre los feligreses y autoridades eclesiásticas.

El padre Rogelio Hidalgo Alba, encargado del templo, denunció públicamente el robo, detallando que los ladrones se llevaron el equipo de sonido —incluyendo una bocina, un teclado y un micrófono— además de una campana y varios artículos electrodomésticos.

El valor estimado de lo robado asciende a por lo menos 300 dólares, afectando directamente las actividades litúrgicas y comunitarias del lugar.

Según el sacerdote, esta no es la primera vez que el templo sufre este tipo de ataques. 'Por enésima ocasión, ingresan y se llevan lo que encuentran a su paso', lamentó Hidalgo Alba, quien ya ha interpuesto una nueva denuncia ante las autoridades correspondientes, esperando que esta vez se tomen medidas más efectivas.

El acceso al templo fue forzado por la parte trasera, donde los delincuentes retiraron una protección para poder ingresar. Este método, según el padre, evidencia la vulnerabilidad del recinto, que debería ser respetado como espacio sagrado.

Finalmente, el sacerdote expresó su preocupación por el perfil de los responsables, señalando que podría tratarse de personas con problemas de adicción.

'Es lamentable que la necesidad o el abandono lleven a algunos a cometer estos actos que afectan no solo a la iglesia, sino a toda la comunidad', concluyó.