Puntos violetas en OXXO: una nueva medida de protección para mujeres en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- La directora del Instituto Municipal de la Mujer en San Juan de Sabinas, Angélica Solís Zamora, anunció la apertura de los puntos violeta en todas las tiendas de conveniencia OXXO de la ciudad.

Estos puntos están diseñados para brindar ayuda y protección a las mujeres que se sienten en peligro o han sufrido alguna agresión.

Según Solís Zamora, las mujeres que necesiten ayuda pueden acudir a cualquier OXXO y solicitar el auxilio. El personal de la tienda seguirá un protocolo establecido para llamar a las autoridades correspondientes, ya sea la policía o servicios de emergencia, para brindar la ayuda necesaria.

Aunque no se han registrado casos de mujeres que hayan utilizado este servicio, Solís invitó a todas las mujeres de San Juan de Sabinas a que se acerquen a los puntos violetas si se sienten agredidas o en peligro. "Es importante que sepan que estamos aquí para ayudarlas", dijo.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer destacó que la creación de los puntos violetas es una estrategia del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de las Mujeres, y que se está trabajando para difundir la información a través de los medios de comunicación.

La apertura de los puntos violetas en OXXO es un paso importante para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad en San Juan de Sabinas. Es fundamental que las mujeres sepan que tienen un lugar seguro al que acudir en caso de emergencia.