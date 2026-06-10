Protección Civil Sabinas monitorea tormentas por ciclones

SABINAS, COAH.- La Dirección de Protección Civil de esta ciudad informó que se encuentran en constante monitoreo de las celdas de tormentas que pudieran registrarse en el municipio, debido a la temporada de ciclones y huracanes en el Pacífico y Atlántico. El objetivo es estar preparados ante cualquier contingencia que pudiera afectar a la población.

El titular de la dependencia, Sebastián Jaime Arellano, explicó que en los últimos días se han registrado temperaturas más elevadas y cielos parcialmente nublados, con un 15 % de probabilidad de lluvias aisladas en algunas áreas.

Aunque no se prevé un pronóstico fuerte de precipitaciones, destacó la importancia de mantenerse atentos a los reportes oficiales, ya que podrían formarse celdas de agua con trayectoria hacia esta región.

Respecto al pronóstico semanal, indicó que para el jueves se espera un día seminublado con 10 % de probabilidad de lluvia, temperaturas máximas de 35 grados centígrados y un amanecer de 22 grados.

El viernes se prevé un clima similar, con 10 % de probabilidad de llovizna, temperaturas matutinas entre 19 y 23 grados, y condiciones más soleadas durante el día.

El director de PC detalló que cuentan con una aplicación que es un radar especializado para detectar nubes de granizo, el cual emite señales de colores que permiten identificar la formación de celdas a una distancia de 20 a 25 kilómetros de la ciudad.

En esos casos, se alerta a la ciudadanía sobre posibles tormentas acompañadas de viento y granizo, aunque aclaró que no es posible determinar con precisión el lugar donde se descargará la granizada.

Finalmente, señaló que también se mantiene vigilancia sobre el río Sabinas, debido a la presencia de lluvias en la sierra. La dependencia reiteró que están preparados para enfrentar cualquier tipo de contingencia meteorológica o desastre natural, exhortando a la población a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada sobre las condiciones del clima.