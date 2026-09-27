Protección Civil de Sabinas inicia inspecciones en anexos

SABINAS, COAH.- La Dirección de Protección Civil de Sabinas iniciará el próximo lunes recorridos, inspecciones y verificaciones en todos y cada uno de los anexos que operan dentro del municipio, informó su titular, Sebastián Jaime Arrellano.

El funcionario precisó que en Sabinas se tienen identificados cuatro centros de rehabilitación en total, los cuales serán supervisados de manera integral como parte de las acciones preventivas que implementa la dependencia.

Explicó que los recorridos tienen como objetivo verificar que los anexos cumplan con las medidas de seguridad, rutas de evacuación, señalización, instalaciones eléctricas, salidas de emergencia y demás requisitos establecidos por la normatividad vigente.

Señaló que estas inspecciones forman parte del trabajo permanente de Protección Civil para salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran en estos espacios, así como del personal que labora en ellos.

Jaime Arrellano indicó que, en caso de detectar irregularidades, se harán las observaciones correspondientes y se otorgará un plazo para corregirlas, con el fin de garantizar condiciones seguras y un funcionamiento adecuado.

Finalmente, reiteró que la dependencia mantendrá operativos de vigilancia en los cuatro centros y exhortó a los responsables a cumplir con la reglamentación para evitar riesgos y sanciones.