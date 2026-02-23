Concluye recepción de cartillas militares en Sabinas: SEDENA supervisa el proceso

SABINAS, COAH.- El pasado domingo 22 de febrero concluyó oficialmente el periodo de recepción de medias cartillas de identidad militar correspondientes a los jóvenes de la clase 2007. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) estuvo presente durante los fines de semana de enero y febrero para recibir este documento en las instalaciones del 14 Regimiento de Caballería Motorizado.

De acuerdo con la Junta Municipal de Reclutamiento, se otorgó un plazo de dos meses para que los más de 250 jóvenes que realizaron el trámite en 2025 cumplieran con la entrega. La media cartilla es un requisito indispensable para que, posteriormente, se lleve a cabo la liberación de la cartilla militar, documento que acredita el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas en materia de servicio militar.

La recepción se realizó de manera ordenada y bajo supervisión del personal castrense, quienes verificaron la documentación entregada. Con ello, se garantiza que los jóvenes de la clase 2007 puedan obtener en tiempo y forma la liberación de su cartilla, prevista para el próximo mes de diciembre.

Autoridades locales destacaron la importancia de cumplir con este proceso, pues la cartilla militar liberada es solicitada en diversos trámites oficiales, como la obtención de pasaportes, empleos en el sector público y privado, así como en procesos académicos.

Finalmente, la Junta Municipal de Reclutamiento exhortó a los jóvenes que aún no han iniciado el trámite a mantenerse atentos a las próximas convocatorias, recordando que el cumplimiento de esta obligación es parte fundamental de la responsabilidad cívica de todo ciudadano mexicano.