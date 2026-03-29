Pescado Fest en Juárez atraerá visitantes a Sabinas durante Semana Santa

SABINAS, COAH.- Javier Ruiz Izaguirre, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de la región Carbonífera, dijo que espera buen movimiento de visitantes en Semana Santa. Destacó el Pescado Fest en Juárez, un evento que no se había realizado antes y que puede atraer turismo regional con derrama económica para comercios y hoteles.

Ruiz Izaguirre explicó que familias aprovechan la temporada para visitar la región y que la oferta de habitaciones es suficiente para la demanda que generan eventos como el festival o la cabalgata. Señaló que Sabinas y municipios vecinos cuentan con camas disponibles en hoteles establecidos.

Mencionó que varios hoteles ya se promocionan en plataformas digitales y que eso es bienvenido porque amplía el alcance de la región. Para la OCV, cualquier vitrina que mueva reservas y pernocta ayuda a sostener la cadena de servicios turísticos.

Cuestionado sobre los principales imanes turísticos, enumeró la presa Don Martín, las carreras campo traviesa, festivales como el de la Carne Asada, el Carbonazo y la Gran Cabalgata, ya tradicionales. Añadió que Múzquiz está activando nuevos eventos, como la Arreada y la Cabalgata, lo que complementa la agenda en la Carbonífera.

Con promociones en línea, eventos nuevos y oferta hotelera suficiente, la expectativa es que Semana Santa deje ocupación estable y flujo de visitantes en restaurantes y museos. La OCV apuesta a que cada actividad, grande o local, se sume a una derrama que se quede en la región.