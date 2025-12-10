Aumento salarial en Coahuila beneficiará a jubilados: Sergio Guanajuato

SABINAS, COAH.- El experto en pensiones, Sergio Guanajuato Rodríguez, destacó que el aumento al salario mínimo aprobado para el próximo año será un beneficio para los trabajadores que se jubilarán. "Es un buen beneficio para ellos. Se logró hasta un trece por ciento de incremento al salario mínimo", comentó.

El aumento al salario mínimo pasará de 278.80 pesos a 315.40 pesos, lo que se traduce en un aumento mensual de aproximadamente 1,200 pesos para los pensionados. "Si lo hacemos para efectos de la gente que se va a pensionar... Les afecta para bien", agregó Guanajuato Rodríguez.

El experto explicó que el salario anual se calculará multiplicando el salario mínimo por 365 días y dividiéndolo entre 12 meses, lo que da un total de 9,582 pesos mensuales. Sin embargo, se agrega un 11% adicional, lo que eleva la pensión a 10,636 pesos mensuales. "Muy bueno porque estamos hablando en este año de 9,400 pesos ahora", destacó.

Guanajuato Rodríguez recomendó a los trabajadores que están a punto de jubilarse que se esperen hasta el próximo año para solicitar su pensión, ya que el aumento al salario mínimo les beneficiará. "Yo le recomiendo a la persona que en diciembre está intentando hacer una solicitud de pensión que no la haga... Que se espere hasta el próximo año".

El aumento al salario mínimo no afectará a los patrones, ya que también tienen la oportunidad de aumentar sus productos y servicios, con lo cual ajustan sus costos y pagos que les corresponden concluyó Guanajuato Rodríguez.