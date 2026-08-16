Activistas marchan en Sabinas para defender el río Sabinas

SABINAS, COAH.- Activistas en defensa del río Sabinas y del medio ambiente realizarán una marcha pacífica el próximo 20 de agosto, a las 18:30 horas, para exigir respeto a los mantos acuíferos y acciones para evitar una mayor contaminación.

Sergio Kobel Romanía convocó a través de redes sociales, destacando que el punto de encuentro será sobre la avenida Madero, a la altura de la terminal de autobuses Anáhuac, para posteriormente dirigirse hacia la explanada de la Plaza Principal.

Explicó que al finalizar la marcha se darán a conocer los puntos considerados más urgentes, mismos que serán llevados a la Ciudad de México para plantearlos ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

La convocatoria está abierta a habitantes de los municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Juárez, Progreso y Sabinas, incluyendo la zona de la presa Don Martín.

El exalcalde del municipio de Juárez también hizo un llamado a los habitantes de Anáhuac para sumarse a la movilización y respaldar las acciones encaminadas a la defensa del río Sabinas y los recursos naturales de la región.

"Apoyemos esta causa, ya nos urge salvar lo poco que nos queda", expresó, al destacar que la convocatoria se realiza sin distinción de colores o partidos políticos. "El río es de todos, unamos esfuerzos para salvarlo y, a la presa Don Martín", añadió.