Alumnos de jardines de niños participan en show de talentos: Sabinas

SABINAS, COAH.- Alumnas y alumnos de jardines de niños pertenecientes a la zona escolar número 311 se preparan para participar en el show de talentos que se realizará la tarde de este miércoles 29 de abril, alrededor de las 18:00 horas, en la plaza principal de la ciudad.

De acuerdo con Alicia Rodríguez Rivas, supervisora de la zona escolar número 311, el programa forma parte de los festejos por el Día del Niño organizados en su sector educativo. El objetivo, explicó, es fomentar la sana convivencia y destacar las habilidades de las niñas y niños de nivel preescolar.

"Están invitados los padres de familia para admirar las habilidades de sus niñas y niños en acción. De lo que se trata es de una sana convivencia y de destacar el talento de las niñas y niños de las diferentes instituciones de nivel preescolar", señaló Rodríguez Rivas.

La supervisora indicó que participarán planteles de toda la zona escolar 311, por lo que se espera una muestra diversa de números artísticos, bailables y otras expresiones preparadas por los menores junto a sus maestras.

Por lo anterior, se hizo extensiva la invitación a la ciudadanía para que acuda a la plaza principal este miércoles, admire y apoye el show de talentos de los jardines de niños de la zona escolar número 311.