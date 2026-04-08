Asociación de mujeres abogadas AMA entrega apoyos en Sabinas

SABINAS, COAH.- La asociación de mujeres abogadas AMA, integrada por profesionales como Liliana Ríos Olivo y Brenda Lira Samaniego, realiza acciones de labor social y apoyo a la comunidad, especialmente a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

En una entrevista, Liliana Ríos Olivo destacó que la asociación se enfoca en brindar asesoría y orientación legal a mujeres que lo necesitan, así como en realizar actividades sociales y de apoyo a la comunidad. "Siempre ponemos mucha atención en el ámbito legal, apoyamos a mujeres en alguna asesoría, orientación, o en lo que esté en nuestras manos", dijo.

La asociación también se enfoca en apoyar a mujeres sobrevivientes de cáncer, como es el caso de la señora Tomasa de grupo Guerreras Incansables, a quien recientemente se le entregó un apoyo de sostenes ortopédicos. "La señora Tomy es una mujer sobreviviente de cáncer y que está en la lucha por esta enfermedad", dijo Brenda Lira Samaniego. "Nos hicieron la solicitud a la fundación de Bravitos de Corazón y de la fundación Bravitos de Corazón se pidió el apoyo a AMA para poder entregar el apoyo de los sostenes ortopédicos".

La labor social de AMA no se limita a la entrega de apoyos, sino que también se enfoca en convivir con las personas que lo necesitan y transmitirles felicidad y apoyo. "Algo muy bonito que nos contaba una de las señoras sobrevivientes de cáncer es que nos visitaron en el mes de octubre y se quedaron a convivir con ellos", dijo Ríos Olivo. "Eso es algo bien bonito porque aprendemos mucho de ellas, nos platican sus experiencias y aprendemos de ellas que son mujeres bien felices y alegres".

La asociación de mujeres abogadas AMA es un ejemplo de cómo la labor social y el apoyo a la comunidad pueden hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Su trabajo es un recordatorio de la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en la sociedad.