STPS alerta sobre páginas apócrifas que ofrecen empleos falsos en Coahuila

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Delegación Carbonífera, emitió una alerta a la ciudadanía sobre la existencia en redes sociales de páginas apócrifas o sitios web que promueven supuestos programas de financiamiento para emprendedores y empresarios, con el objetivo de cometer fraudes mediante el robo de datos personales y, a la vez, ofertan empleos.

El maestro Julio Antonio Sánchez Morales, subdelegado federal de la STPS en Sabinas, advirtió sobre una página en particular denominada "Coahuila Para Su Gente", la cual ha estado circulando en redes sociales y plataformas digitales, ofreciendo falsos empleos para trabajar en Vancouver, Canadá.

"Queremos hacer un llamado a la población para que no se dejen engañar por este tipo de sitios. La página ´Coahuila Para Su Gente´ no tiene ninguna relación con la Secretaría de Trabajo ni con el Gobierno Federal", señaló el funcionario, quien pidió a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales o bien en páginas del Gobierno de México con terminación gob.mx.

