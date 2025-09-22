Carolina Morales Destaca Importancia de Jornada de Empleo en Coahuila

SABINAS, COAH.- La subsecretaria del empleo en la región carbonífera, Carolina Morales Iribarren, destacó la importancia de las jornadas de empleo que se realizan en la región para brindar oportunidades laborales a los ciudadanos.

En esta ocasión, la empresa FERVIM Ingeniería, ofreció 50 vacantes en diferentes especialidades a ciudadanos interesados.

Entre los puestos disponibles se encuentran chofer de quinta rueda, chofer de tres toneladas y media, chofer de torton, carnicero, cajero, soldadores paileros, mecánicos de gasolina y diésel, y albañilería.

La jornada de reclutamiento se realizó ayer lunes en las oficinas del Servicio Estatal del Empleo a donde se dieron cita decenas de personas para solicitar un puesto de acuerdo a sus capacidades.

La subsecretaria enfatizó que el gobernador Manolo Jiménez tiene como objetivo principal brindar seguridad y empleo a los ciudadanos de Coahuila.

La región se encuentra en los primeros lugares en materia de empleo y seguridad, lo que es un logro importante para la administración estatal.

Morales Iribarren destacó que el objetivo es que todos tengan un empleo y una mejor calidad de vida.

La funcionaria agradeció a los medios de comunicación por su apoyo en la difusión de la jornada de empleo y destacó la importancia de trabajar juntos para lograr un Coahuila con mejores oportunidades para todos.

Con una economía en crecimiento y una seguridad garantizada, Coahuila se posiciona como un estado con grandes oportunidades para sus habitantes.

La jornada de empleo es una muestra del compromiso del gobierno estatal con el bienestar de los ciudadanos y su objetivo de brindarles las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida.

Morales Iribarren invitó a todos los interesados a aprovechar esta oportunidad y acercarse a la jornada de empleo para conocer más sobre los puestos disponibles y el proceso de reclutamiento.