Innovación empresarial: Taller gratuito de IA en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- "La Inteligencia Artificial es una herramienta poderosa para el crecimiento de nuestros emprendedores y PYMES locales", afirmó Alhira Reséndiz Rodríguez, presidenta de la Cámara de Comercio (CANACO) en Nueva Rosita, Coahuila. Bajo su liderazgo, CANACO abre las puertas a un taller gratuito sobre Inteligencia Artificial aplicado al crecimiento de negocios, buscando dotar a los participantes de herramientas innovadoras para potenciar sus estrategias de marketing y ventas.

El taller se llevará a cabo de manera presencial en las oficinas de CANACO en Nueva Rosita el próximo 7 de octubre de 2025, en un horario de 17:00 a 20:00 horas. Lo más destacado es que el evento es completamente gratuito, aunque se requiere inscripción previa debido a que el cupo es limitado. Los interesados pueden reservar su lugar llamando al 861 614 5384 en un horario de 9:30 am a 4:00 pm.

La Inteligencia Artificial Generativa es una tecnología con gran potencial para transformar cómo las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y emprendedores abordan su marketing y atraen clientes. El taller promete enseñar a los participantes cómo aprovechar esta herramienta para vender más, atraer nuevos clientes y hacer crecer sus negocios en un entorno cada vez más digital y competitivo.

Emprendedores y dueños de negocios de Nueva Rosita y la región tienen aquí una oportunidad única para aprender sin costo alguno cómo la IA puede ser un aliado clave en el crecimiento de sus proyectos. La inscripción anticipada es recomendada para asegurar un lugar en el evento.

Alhira Reséndiz Rodríguez destacó que "este tipo de iniciativas buscan apoyar el desarrollo económico local y fomentar la innovación entre nuestros empresarios", subrayando el compromiso de CANACO con el impulso de los negocios en la región. No te pierdas esta oportunidad de potenciar tu negocio con las últimas tendencias en Inteligencia Artificial.

Finalmente, la empresaria invitó a los comerciantes a reservar su lugar ahora y unirse a otros emprendedores y PYMES de Nueva Rosita en este taller.