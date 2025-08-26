Nuevo Taller de Separación y Divorcio en Sabinas

El Grupo de Ayuda en Duelo por Ruptura Matrimonial (GARM) anunció el arranque de un nuevo taller dirigido a personas que atraviesan procesos de separación o divorcio. La iniciativa busca ofrecer acompañamiento emocional, escucha activa y herramientas prácticas para transitar esta etapa con mayor fortaleza y claridad, así lo confirmó el director del Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy, Isaac Zapata Moreno.

La primera sesión se llevará a cabo este miércoles en las instalaciones del CLEMSS, poco antes de las 7 de la tarde. Durante el encuentro se dará inicio oficial al ciclo de entrevistas, dinámicas grupales y actividades reflexivas que conformarán este espacio de apoyo, diseñado para fomentar la resiliencia y el bienestar emocional.

Los organizadores del GARM destacaron que el taller es completamente gratuito y está abierto a toda la comunidad. Subrayaron que el propósito central es brindar un entorno seguro y respetuoso donde los participantes puedan compartir sus experiencias, recibir orientación profesional y comenzar un proceso de sanación personal.

Además de atender a quienes viven directamente una ruptura, el grupo extiende la invitación a familiares, amistades o personas cercanas que deseen acompañar a alguien en este camino. La idea es fortalecer los lazos de apoyo mutuo y promover una cultura de empatía y contención emocional en Sabinas.

Con esta propuesta, GARM reafirma su compromiso con la salud mental comunitaria, apostando por el diálogo, la solidaridad y el acompañamiento como pilares fundamentales para superar momentos difíciles. Para más información, los interesados pueden acudir directamente al CLEMSS o contactar al grupo a través de sus redes sociales.