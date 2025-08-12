CANACO Sabinas apoya a MiPyMEs con acceso al crédito

SABINAS, COAH.- Sabinas, Coah.— Con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial y mejorar la salud financiera de los negocios locales, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Sabinas puso en marcha esta semana el taller 'Capacidades Empresariales: La situación financiera de mi negocio y acceso al crédito', una iniciativa que se desarrolla del 11 al 15 de agosto en el salón de asambleas del organismo.

La capacitación, gratuita y abierta a comerciantes, emprendedores e industriales, cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado, la Secretaría de Economía, Nacional Financiera (NAFIN) y Bancomext, sumando esfuerzos para apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de la región.

Durante cinco jornadas, los participantes reciben herramientas prácticas para administrar recursos, elaborar planes financieros, mejorar su historial crediticio y acceder a financiamiento. El enfoque es dinámico: además de sesiones teóricas, se incluyen ejercicios prácticos y asesoría personalizada para atender retos comunes como la falta de documentación financiera o las dificultades para conseguir crédito.

La presidenta de CANACO Sabinas destacó que este tipo de acciones son clave para la competitividad local. 'Queremos que cada participante se lleve no solo conocimientos, sino herramientas reales para transformar su negocio', expresó.

La invitación sigue abierta para empresarios y comerciantes de Sabinas y municipios vecinos. Con iniciativas como esta, la Región Carbonífera reafirma su compromiso con la profesionalización del sector privado y el impulso al desarrollo económico desde lo local.