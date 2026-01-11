Hombre de 65 años atropellado por taxi en Sabinas

SABINAS COAH.- Un hombre de aproximadamente 65 años de edad fue atropellado por un taxi en la carretera federal número 57, a la altura de la calle 21 de Marzo, en la colonia Nueva de la Villa de Agujita. El incidente ocurrió cuando la víctima, que se encontraba en estado de ebriedad, cruzó intempestivamente la carretera y fue embestido por el vehículo.

Según testigos, el conductor del taxi no alcanzó a frenar a tiempo, lo que provocó el atropellamiento. La víctima resultó con una herida en la región parietal de la cabeza y fue trasladada al centro de salud de Sabinas para recibir atención médica.

Elementos de la policía del estado y la policía municipal estuvieron en el lugar para investigar el hecho y asignar a la autoridad competente a los involucrados. El estado de ebriedad de la víctima es un factor importante en este incidente, ya que se encontró una botella de bebida alcohólica en el lugar del accidente.

El accidente provocó que la circulación vehicular sobre el tramo carretero Villa de Agujita a Sabinas se viera afectada, alrededor de una hora, por lo cual elementos de tránsito trabajaron para agilizarlo. Ante estos hechos se espera que se tomen medidas para prevenir accidentes similares en el futuro.