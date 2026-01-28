Protección Civil alerta sobre frío extremo en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El coordinador de protección civil en el municipio de San Juan de Sabinas, Federico Méndez Pacheco, informó que la región se encuentra bajo los efectos del frente frío número 30, y que se espera que el fin de semana se refuerce con el frente frío número 31. Según Méndez Pacheco, las temperaturas seguirán siendo frías a muy frías por las mañanas y madrugadas hasta el viernes.

Méndez Pacheco destacó que, aunque hay un pronóstico de un 15 % de posibilidades de lluvias aisladas para el próximo fin de semana, la prioridad es la seguridad de la población. Por ello, se han hecho exhortos a la ciudadanía para que realicen mantenimientos preventivos en sus hogares, especialmente en los aparatos que utilizan gas LP.

El coordinador de protección civil recordó que en años anteriores se han registrado incidentes y accidentes debido a la falta de precaución al conectar los tanques de gas LP. "Es indispensable que las personas tomen las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de incidente", dijo.

Méndez Pacheco informó que el alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, ha estado realizando visitas a sectores vulnerables de la comunidad, llevando alimentación caliente, cobijas y otros artículos de primera necesidad. "Se quiere evitar a toda costa un caso de hipotermia por las bajas temperaturas", dijo.

Protección civil de San Juan de Sabinas continuará monitoreando la situación climática y haciendo exhortos a la ciudadanía para que tomen las medidas necesarias para protegerse del frío. Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de incidente.