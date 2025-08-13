Don Pedro Aguillón Valle: el hombre que mantiene a su familia con la venta de plantas en Sabinas Coahuila

SABINAS, COAH.- Con una actitud positiva y franca Don Pedro Aguillón Valle de 82 años de edad, asegura que la venta de plantas le alcanzó para mantener a su familia con 10 hijos, la cual combinó también con el oficio de cantinero, velador y en su juventud fue militar.

El conocido vecino de la Colonia Sarabia recorre todos los días las calles de la ciudad vendiendo sus plantas, las cuales asegura, le han dado de comer desde hace más de 50 años.

"La situación actual no está fácil, pero hay que salir a buscar las ventas. Yo tengo mis clientes para mis plantas de frutas y de flores. Tengo 50 años ganándome la vida de esta manera, también vendiendo a veces dulces de calabaza y ajos. Soy cantinero, velador y hasta abogado" reiteró.

Nacido en el Estado de Nuevo León y criado en Sabinas, Coahuila, Don Pedro aseguró que tiene mucha más energía que muchachos de las nuevas generaciones a quienes invitó a trabajar y evitar la tentación de ganarse el dinero fácil o robando al prójimo.

Finalmente, Don Pedro Aguillón Valle aseguró que mientras su salud lo permita, continuará ganándose el dinero de manera honesta y disfrutando de tomarse unas cervezas bien heladas.