Muere sexagenario tras choque en la 57

SABINAS, Coah.- Un lamentable accidente cobró la vida de un hombre de la tercera edad sobre la carretera federal 57, a la altura de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el entronque con la colonia Chapultepec.

La víctima fue identificada como Rogelio N, quien viajaba acompañado de su hija, Giovanna Lizbeth N, cuando el vehículo en el que se desplazaban se impactó contra un muro de contención en el puente a desnivel.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos, mientras cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar para brindar auxilio a las personas que resultaron afectadas tras el accidente.

Los lesionados fueron trasladados a la Clínica 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibieron atención médica inmediata en el área de urgencias.

Sin embargo, horas después de haber ingresado al nosocomio, personal médico reportó el fallecimiento de Rogelio N, quien no logró recuperarse de las lesiones sufridas durante el accidente.

El hoy occiso residía en la colonia Sarabia de esta ciudad. Autoridades policiacas tomaron conocimiento de los hechos y realizan las diligencias correspondientes para establecer qué provocó el accidente que terminó con la vida del adulto mayor.