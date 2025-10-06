Última semana de atención del INE en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que del lunes 6 al viernes 10 de octubre se llevará a cabo la última semana de atención del módulo móvil en Sabinas.

Durante estos días, la ciudadanía podrá realizar trámites relacionados con la credencial para votar, por lo que se hace un llamado urgente a aprovechar esta oportunidad antes del cierre.

El módulo se encuentra ubicado en la esquina de Independencia y Cuauhtémoc, junto a Correos de México, y atiende en horario de 8:00 a 15:00 horas.

Los trámites disponibles incluyen inscripción al padrón electoral, renovación de credenciales, actualización de datos, cambio de domicilio y reimpresión por extravío.

Para acceder a los servicios, los interesados deben presentar acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial con fotografía.

En caso de no contar con una identificación, se permite acudir con dos testigos que presenten credencial vigente.

Las autoridades electorales reiteraron que esta es la última semana de atención en Sabinas, y continuará en el resto del distrito electoral que comprende municipios de los 5 manantiales y la zona norte de Coahuila.

Para finalizar, se invitó a ciudadanos a que acudan por su credencial para votar con fotografía, ya que se tienen pendientes por entregar más de 200. Así también se invitó a los jóvenes que cumplirán la mayoría de edad en los próximos días para que acudan a realizar el trámite.