Delegado de CONANP elogia embellecimiento del Río Sabinas en Ejido Santa María

SABINAS, COAH.- La reciente obra de infraestructura y embellecimiento realizada por el gobierno del municipio de San Juan de Sabinas e integrantes del Ejido Santa María, no solo incentiva el tema turístico, sino también el cuidado al medioambiente, aseguró José Dávila Paulín.

El delegado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en la región carbonífera reconoció el esfuerzo realizado por el gobierno municipal y el ejido, al ser este punto del Río Sabinas uno de los más visitados por el turismo local y estatal.

"La reciente obra de embellecimiento del acceso al Parque del Río en el Ejido Santa María es un ejemplo de trabajo en conjunto y en favor de la naturaleza. Felicitamos al alcalde Oscar Ríos y a los habitantes del Ejido Santa María por esta inversión que embellece el espacio y que ayuda a dar mejor imagen a este emblemático lugar", reiteró Dávila Paulín.

Respecto a la entrada a este parque del Río, el funcionario agregó que representa también uno de los lugares donde la Mariposa Monarca arriba a descansar para continuar su viaje hacia el centro de la república, gracias a la conservación del medioambiente.

Finalmente, el funcionario reconoció que invertir en el cuidado de espacios naturales siempre será una buena obra que agradecerá la comunidad y será motivo de inspiración para las nuevas generaciones.