Guardia Nacional actúa tras accidente en Sabinas con unidad de carga pesada

SABINAS, COAH.- Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este sábado en la carretera federal 57, a la altura del Mirador en la ciudad de Sabinas, donde una unidad de carga pesada terminó desbarrancándose.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente no dejó personas lesionadas, lo que fue considerado un golpe de suerte dadas las condiciones del accidente.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que los daños materiales fueron cuantiosos, tanto en la unidad como en la infraestructura cercana al lugar del siniestro.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes, asegurando el área y brindando apoyo para evitar riesgos adicionales.

Su intervención permitió restablecer el orden y coordinar las labores iniciales de atención.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas, sin embargo, las autoridades policiacas iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al pasar por el tramo del mirador, mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada y garantizar la seguridad en la zona.