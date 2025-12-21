Gerardo Zertuche y su equipo presentan proyecto de universidad en Sabinas

SABINAS, COAH.- Tres jóvenes arquitectos recién egresados de la Universidad de Monterrey, Gerardo Zertuche Sánchez, Mateo Pacheco Mussi y Marcos Galindo Lozano, presentaron una ambiciosa propuesta para dar nueva vida a los espacios industriales que quedaron en abandono tras la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y del Grupo Acerero del Norte. Su iniciativa busca transformar esas áreas en una universidad moderna, con un plan técnico detallado que contempla desde la infraestructura hasta la integración con el entorno.

El proyecto parte de la necesidad de aprovechar los terrenos y edificios que quedaron sin uso después del cierre de la histórica empresa acerera. Los arquitectos señalaron que la propuesta incluye un diseño sustentable, con áreas verdes, manejo de desniveles y la construcción de espacios académicos y administrativos. Entre ellos destacan oficinas, salones de clase, auditorios multimedia y zonas de convivencia, todo pensado para fomentar un ambiente educativo integral.

Los jóvenes subrayaron que su iniciativa no solo responde a una necesidad de infraestructura educativa, sino que también busca rescatar espacios que hoy representan símbolos de abandono. "Queremos que estos lugares vuelvan a ser motores de desarrollo, ahora desde la educación", expresaron durante la presentación.

La propuesta fue avalada en su Alma Mater, la Universidad de Monterrey, donde recibieron respaldo académico y técnico para perfeccionar el plan. Este reconocimiento les da confianza en que el proyecto puede trascender más allá de un ejercicio académico y convertirse en una alternativa real para la comunidad de Sabinas y la región carbonífera.

Finalmente, los arquitectos manifestaron su esperanza de que algún inversionista o institución educativa se interese en materializar la idea. Consideran que la creación de una universidad en esos espacios no solo impulsaría la formación de nuevas generaciones, sino que también contribuiría a la recuperación económica y social de una zona marcada por el cierre de la industria acerera.