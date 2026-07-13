Vacunación antirrábica y servicios médicos en Sabinas

SABINAS, COAH.- Como parte de la estrategia del Gobierno del Estado para acercar los servicios de salud a la población, la Jurisdicción Sanitaria No. 3 realizó una nueva jornada del programa "Jurisdicción en Tu Colonia" durante el pasado fin de semana en la colonia Coahuila.

Durante la brigada, las familias participaron en la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos, además de la aplicación de ectodesparasitante para prevenir la presencia de garrapatas en las mascotas.

El personal de salud también ofreció consultas médicas generales, vacunación, orientación preventiva, promoción de hábitos saludables y diversos servicios gratuitos en beneficio de los habitantes del sector.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villarreal, señaló que estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, con el respaldo del secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez.

El funcionario informó que durante la jornada también se recibieron solicitudes de vecinos para realizar fumigaciones en la colonia, mismas que serán atendidas por el personal del área de Vectores como parte de las acciones preventivas para proteger la salud de las familias.

Finalmente, reiteró que el programa "Jurisdicción en Tu Colonia" continuará recorriendo diversos sectores de la Región Carbonífera con el propósito de acercar servicios gratuitos de salud y fortalecer las acciones de prevención entre la población.