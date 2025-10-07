Intensa Campaña de Vacunación en Escuelas de la Región Carbonífera

SABINAS, COAH.- En todas las escuelas de la Región Carbonífera se mantiene activa una intensa campaña de vacunación con el objetivo de completar los esquemas de protección en niños, niñas y jóvenes. Esta iniciativa busca prevenir enfermedades que pueden afectar el desarrollo y bienestar de la población escolar.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, informó que el programa "Vacúnate en tu escuela" se encuentra vigente en las instituciones de nivel básico de la región. A través de brigadas médicas, se aplican vacunas esenciales directamente en los planteles, facilitando el acceso a la salud para cientos de familias.

Durante su mensaje, el Dr. Jiménez Villarreal exhortó a madres y padres de familia a colaborar activamente en esta campaña, permitiendo que sus hijos reciban las dosis necesarias para estar protegidos contra diversas enfermedades prevenibles. Subrayó que la vacunación es una herramienta clave para evitar brotes y complicaciones en la comunidad.

La estrategia contempla la visita a cada una de las escuelas primarias y secundarias de los municipios, comunidades y ejidos que conforman la Región Carbonífera. El personal de salud se traslada con el equipo necesario para garantizar una atención segura y eficiente en cada jornada.

Con esta acción, la Jurisdicción Sanitaria No. 3 reafirma su compromiso con la salud pública y el bienestar de la niñez, promoviendo una cultura de prevención desde las aulas. La campaña continuará desarrollándose en coordinación con autoridades educativas y municipales.