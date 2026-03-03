Juan Arturo Montemayor Menchaca impulsa vacunación en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El director del Hospital General de Nueva Rosita, Juan Arturo Montemayor Menchaca, resaltó el módulo instalado en la Villa de San Juan de Sabinas, donde actualizaron cartillas y aplicaron principalmente doble viral y triple viral. El punto operó durante las actividades del Día de la Familia y buscó que padres, niños y jóvenes completaran esquemas sin trasladarse a consulta.

Montemayor Menchaca explicó que la gente acudió con inquietud y que el personal ofreció orientación: la vacuna podía molestar unos segundos, como cualquier inyección, pero la protección valía la pena. Recordó que la salud era una corresponsabilidad -atender pacientes y, ante todo, prevenir- y que una dosis evitaba enfermarse y buscar atención después.

El funcionario pidió aumentar coberturas y vacunarse sin miedo. Comentó que jóvenes que se acercaban a pedir la dosis daban ejemplo, pues cortar cadenas de transmisión dependía de esa decisión individual.

Detalló que la doble viral se aplica de manera obligatoria de los 3 meses a los 13 años; de 13 a 49 años es optativa si no hay antecedente de dos dosis o enfermedad, y que aplicaban triple viral a mayores de 49 con indicación, bajo el criterio de que ante la duda era mejor dar protección.

El director concluyó que ampliar módulos durante eventos públicos era parte de la estrategia preventiva del hospital y que, con cartilla en mano, familias de San Juan de Sabinas podían irse protegidas y no esperar a que la enfermedad llegara.