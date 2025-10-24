Intervención de SIMAS central ante contaminación del agua en Arboledas

SABINAS, COAH.- Vecinos de la colonia Arboledas continúan recibiendo agua con olores fétidos en su toma domiciliaria, a pesar de los trabajos de sustitución de tuberías realizados en la calle Sabinal. El problema, atribuido al colapso del sistema de drenaje, ha generado alarma por los posibles efectos en la salud de decenas de familias que dependen del suministro diario.

Desde el inicio del verano, los residentes han enfrentado no solo el mal olor en el agua potable, sino también un prolongado desabasto. Las constantes denuncias ante el municipio derivaron en la intervención de SIMAS central, cuya presencia fue bien recibida, aunque los resultados aún no han logrado eliminar el foco de contaminación.

Los afectados reconocen avances en la infraestructura, pero advierten que el problema persiste y representa un riesgo latente. "Agradecemos los esfuerzos, pero necesitamos que se resuelva ya. No podemos seguir viviendo con este riesgo", expresó una vecina de la calle Sabinal.

Autoridades han reiterado su compromiso de atender el caso, pero la comunidad exige medidas concretas y definitivas, ya que está de por medio la salud de las familias.

Con el respaldo de la unidad vecinal, los habitantes de Arboledas no descartan acudir a instancias estatales para garantizar que el agua que llega a sus hogares cumpla con los estándares mínimos de calidad. La salud, afirman, no puede seguir en espera.