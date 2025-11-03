Indignación en Sabinas por omisión de autoridades ante robo de motocicleta

SABINAS, COAH.- A través de redes sociales, la señora Marlene López denunció públicamente la presunta apatía y omisión de la Policía Municipal ante el robo de una motocicleta propiedad de su esposo, herramienta indispensable para su trabajo diario.

Según la publicación, el hecho ocurrió recientemente y fue documentado en video por los propios afectados. En las imágenes -que no habrían sido revisadas por los elementos policiacos- se observa al presunto responsable ingresando a su domicilio con la motocicleta sustraída. "Se sabe quién fue, hay videos, la gente conoce las mañas de ese chavo... ¿y no se hará nada?", cuestionó López en su mensaje.

La denunciante también señaló que, pese a contar con evidencia clara y haber identificado al presunto ladrón, los agentes municipales se negaron a revisar los videos. "Los policías de plano no quisieron verlos, ¿por qué? No sabemos", expresó con frustración.

Además, López criticó el tiempo de respuesta de las autoridades, quienes habrían tardado más de dos horas y media en acudir al llamado de auxilio. "Se les habló a los policías y tardaron en llegar 2:30 horas o más, que porque solo dos patrullas andaban, según ellos", escribió.

La publicación ha generado indignación entre vecinos de la comunidad, quienes respaldan la versión de los afectados y exigen una actuación inmediata por parte de las autoridades. También se ha señalado que familiares del presunto responsable estarían encubriéndolo, lo que agrava la sensación de impunidad.

Este caso pone nuevamente sobre la mesa la preocupación ciudadana por la falta de respuesta efectiva ante delitos patrimoniales, así como la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad pública. Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de la corporación municipal.