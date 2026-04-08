Vecinos de San Martín en Sabinas exigen solución a problemas de drenaje

SABINAS, COAH.- Los vecinos de la calle San Martín en la colonia Santo Domingo han expresado su descontento y frustración ante la falta de acciones por parte de las autoridades municipales para reparar las fallas en el sistema de drenaje de la zona. El problema, que afecta a decenas de familias, se ha vuelto cada vez más notorio y grave, generando fétidos olores y aguas negras que se pueden observar a simple vista en la calle.

Los vecinos del lugar señalan que hace tres semanas, las autoridades municipales se presentaron en la zona y se comprometieron a realizar las obras necesarias para solucionar el problema. Sin embargo, hasta la fecha, no han recibido respuesta alguna del alcalde José Feliciano Díaz Iribarren, a pesar de que se formó un comité para supervisar las obras.

La situación se ha vuelto insostenible, especialmente con el aumento en la temperatura ambiente, lo que ha agravado el problema. Los vecinos exigen a la autoridad que cumpla con el compromiso que hizo con ellos y que se tomen medidas efectivas para solucionar el problema de drenaje en la zona.

"Estamos cansados de esperar, queremos que se nos atienda y se resuelva este problema que nos afecta a todos", dijo un vecino de la zona. "No entendemos por qué no se ha hecho nada, a pesar de que se comprometieron a hacerlo".

Los vecinos de la calle San Martín en la colonia Santo Domingo hacen un llamado a las autoridades municipales para que tomen acción inmediata y resuelvan el problema de drenaje en la zona, antes de que se convierta en un problema de salud pública.