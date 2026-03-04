Padre Mariano Carrillo invita a participar en el viacrucis de Sabinas

SABINAS, COAH.- Las parroquias de San Francisco de Asís, San Martín de Porres y Nuestra Señora de Guadalupe de esta ciudad, se encuentran en pleno preparativo para la escenificación del tradicional viacrucis que se realizará el próximo fin de semana santo. Según el padre Mariano Carrillo Alba, titular de la parroquia de San Francisco de Asís, los jóvenes son los principales protagonistas de esta representación.

"Los jóvenes son los que se encuentran preparando este tradicional viacrucis, por lo que se están realizando convocatorias para que se unan a esta puesta en escena", declaró el padre Carrillo Alba. La representación es esperada por la comunidad de fieles católicos, quienes se preparan para vivir con intensidad el presente periodo de cuaresma.

El viacrucis es una tradición que se remonta a la Edad Media, y se ha convertido en una parte importante de la Semana Santa en muchas comunidades católicas. En Sabinas, se espera que la representación sea un éxito y que atraiga a fieles de toda la región. "Es un momento para reflexionar y renovar nuestra fe", agregó el padre Carrillo Alba.

La comunidad católica de Sabinas se invita a participar en esta importante celebración, que culminará con la escenificación del viacrucis de Jesucristo. Los feligreses podrán unirse a la representación y vivir esta experiencia espiritual.

El padre Carrillo Alba invitó a todos a unirse a esta celebración y a vivir con intensidad el presente periodo de cuaresma. "Queremos que la comunidad se sienta parte de esta representación y que se renueve su fe en Jesucristo", concluyó.