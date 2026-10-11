Protección Civil Sabinas rescata víbora en domicilio de la colonia Jorge B. Cuéllar

SABINAS, COAH.- Elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron un reporte ciudadano por la presencia de una víbora dentro de un domicilio ubicado en la colonia Jorge B. Cuéllar, en Sabinas.

El reporte se registró en una vivienda localizada en la calle Niños Héroes, número 1446, donde los inquilinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al arribar al lugar, localizaron una víbora de color negro, de aproximadamente dos metros de longitud, que se encontraba dentro de una cajonera.

Con equipo especializado y las medidas de seguridad correspondientes, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para capturar al ejemplar sin poner en riesgo a los habitantes del domicilio.

Una vez asegurado el reptil, fue retirado de la vivienda y trasladado a un área despoblada, donde fue liberado, con lo que se evitó poner en riesgo tanto a las personas como al animal silvestre.

Protección Civil Sabinas y el Heroico Cuerpo de Bomberos exhortaron a la población a mantener la calma ante este tipo de situaciones y evitar intentar capturar o manipular víboras y otros animales silvestres, además de solicitar el apoyo de personal capacitado.