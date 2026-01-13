Empresario Víctor Reséndiz critica carga impositiva en Coahuila

SABINAS, COAH.- El empresario Víctor Reséndiz de la Fuente expresó su preocupación por los retos que enfrentarán las empresas en 2026 debido a la carga impositiva y las cuotas que cobra el gobierno federal. En particular, destacó que los aumentos a los salarios mínimos han generado un incremento en las cuotas de seguro social y de INFONAVIT, lo que repercute negativamente en las empresas.

"El aumento del 13% al salario mínimo es un ejemplo de cómo el gobierno está generando un incremento en las cuotas que pagamos", dijo Reséndiz. "Prácticamente, ese aumento es lo que está pagando ya un trabajador con el salario mínimo en impuestos sobre la renta".

Reséndiz también criticó la falta de transparencia en la aplicación de los impuestos en el gobierno. "Vemos que nuestros impuestos no se aplican como deberían de ser y que hay corrupción en el gobierno", dijo. "Es un sentido general, siempre estamos en contra de pagar impuestos, pero si se manejaran los recursos como debe ser, sería diferente".

El empresario también destacó que el aumento al salario mínimo ha generado un impacto en la economía, ya que los productos y servicios seguirán aumentando en precio. "El gobierno dice que está dando más poder adquisitivo, pero en realidad, todos los productos van a seguir aumentando", dijo.

Reséndiz de la Fuente concluyó que la carga impositiva y las cuotas que cobra el gobierno federal están generando un impacto negativo en las empresas y en la economía en general. "Tenemos que cumplir con la ley, pero es importante que el gobierno también sea transparente y eficiente en la aplicación de los recursos", dijo.