Estudiantes de Lázaro Cárdenas visitan el Museo Francisco Villa en Sabinas

SABINAS, COAH.- La directora del museo Francisco Villa de esta ciudad, Bertha Alicia Villareal Rodríguez, recibió a un grupo de estudiantes de tercer grado de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río. La visita forma parte de las actividades educativas y culturales que el museo ofrece a la comunidad.

La directora del museo destacó que el año inició con una gran afluencia de visitantes, y que el museo está preparado para recibir a más grupos de estudiantes y promover la cultura y la historia de la ciudad y de la región carbonífera ligada al Centauro del Norte.

Villarreal Rodríguez también mencionó que el museo está a la espera de indicaciones para planificar los próximos eventos y programas para este 2026, y que en la reunión estatal de la próxima semana se definirán las directrices y programas para el año.

El Museo Francisco Villa es un espacio importante para la promoción de la cultura y la historia de la región, y la visita de los estudiantes de la escuela Lázaro Cárdenas es un ejemplo de la labor educativa y cultural que se lleva a cabo en este lugar.

Este recinto cumplió recientemente el XV aniversario de su fundación, siendo uno de los principales expositores a nivel nacional de la vida y obra de Francisco Villa, que un 28 de julio de 1920 firmó los tratados de paz en esta ciudad de Sabinas, Coahuila con lo cual se puso fin a la Revolución Mexicana.