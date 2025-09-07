Ceremonia ancestral de los Voladores de Papantla en Sabinas

SABINAS, COAH.- Después de diez años, los Voladores de Papantla regresaron a las Fiestas Grandes de Sabinas, Coahuila, donde realizaron su tradicional ceremonia a los cuatro puntos cardinales. Esta danza ancestral, considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es una ofrenda a los dioses para pedir lluvia y fertilidad.

La presentación de los Voladores de Papantla es parte de las actividades culturales y artísticas que se llevan a cabo en las fiestas grandes de la ciudad. Durante la ceremonia, cinco integrantes del grupo, incluyendo cuatro voladores y un caporal, realizaron la tradicional danza en honor a los dioses mesoamericanos.

Andrés Contreras Salazar, integrante de los Voladores de Papantla, confirmó que se trata de una tradición que se ha transmitido de generación en generación y es un símbolo importante de la identidad cultural del pueblo de Papantla, Veracruz y de México. Los voladores suben a un poste de hasta 37 metros de altura y se lanzan al vacío, girando 13 veces cada uno, lo que suma un total de 52 vueltas, simbolizando el ciclo del calendario mesoamericano.

Los Voladores de Papantla son un grupo de danzantes que han viajado a diferentes partes de México y el mundo, llevando su tradición y cultura a otros lugares. En esta ocasión, regresaron a Sabinas, Coahuila, después de diez años de ausencia, para deleitar a los asistentes con su impresionante danza.

Finalmente, Andrés Contreras Salazar confirmó que actualmente son alrededor de 500 grupos de Voladores de Papantla los que llevan su espectáculo y ritual a todo el país, todos ellos originarios de la ciudad veracruzana que continúa instruyendo a las nuevas generaciones desde niños en la Escuela de Voladores.