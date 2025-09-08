Joven de San Juan de Sabinas Sufre Aparatoso Accidente al Volcar su Vehículo en Carretera

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Una joven originaria de Sabinas, identificada como Ximena N, sufrió un aparatoso accidente el pasado fin de semana, al volcar su vehículo mientras circulaba por la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta San Juan de Sabinas con Palaú.

Ximena conducía un automóvil Nissan cuando, de manera repentina, perdió el control del volante en una curva pronunciada. El vehículo salió de la cinta asfáltica y terminó volcado a un costado del camino, provocando daños materiales y lesiones en la conductora.

Testigos que presenciaron el accidente se acercaron de inmediato para auxiliar a la joven; tras verificar su estado, solicitaron vía telefónica el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron rápidamente al lugar para brindar atención médica.

La afectada fue trasladada a la sala de urgencias del IMSS, Clínica 24, donde recibió valoración médica, cabe señalar, aunque se reportó estable, permaneció bajo observación para descartar lesiones internas o complicaciones posteriores.

Según versiones preliminares, Ximena provenía de la Villa de San Juan de Sabinas y se dirigía a su lugar de origen cuando ocurrió el percance. Las autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones en este tramo carretero, especialmente en zonas de curvas cerradas donde se han registrado otros incidentes similares y más en estos días de lluvias.