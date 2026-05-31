Yuvilela N es arrestada en Sabinas durante revisión de rutina

SABINAS, COAH.- Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad lograron la detención de una mujer durante una revisión de rutina.

La ciudadana traía consigo una mochila y en su interior narcóticos, una báscula gramera y un teléfono móvil.

El aseguramiento se realizó como parte de las acciones de vigilancia en distintos puntos de la ciudad.

La intervención tuvo lugar en la intersección de las arterias Miguel Alemán y Bolívar, donde fue interceptada Yuvilela N, de 43 años de edad.

Los oficiales procedieron a realizar la inspección correspondiente, encontrando entre sus pertenencias diversos objetos relacionados con actividades ilícitas, lo que derivó en su detención inmediata.

Los elementos de seguridad le dieron lectura a sus derechos conforme al protocolo, para posteriormente ser trasladada ante la autoridad competente.

El hallazgo incluyó la báscula gramera, instrumento comúnmente utilizado para la dosificación de narcóticos; los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público.