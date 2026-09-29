Academia de Policía Saltillo ofrece cursos especializados para cadetes

SALTILLO, Coah.- Las nuevas generaciones de cadetes de la Academia de Policía de Saltillo tendrán acceso a capacitaciones especializadas que complementarán el programa de formación inicial establecido por la Federación, informó Diana Estrada, directora de la institución.

La funcionaria explicó que los cursos especializados, entre ellos los desarrollados con el FBI, forman parte del esquema de capacitación continua de la corporación y se aplican de acuerdo con el área de especialización de cada elemento.

"El programa de formación inicial es un programa que viene desde la Federación, que nosotros tenemos que cumplir como un organismo de seguridad", señaló Estrada.

Precisó que, además de esa formación obligatoria, los elementos tienen acceso a capacitaciones como las relacionadas con PDBI, uso de la fuerza y otras áreas que se han desarrollado para fortalecer su preparación.

"Todos tienen acceso a ellas, dependiendo el área de especialización", indicó.

La directora destacó que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con 16 agrupamientos subespecializados, por lo que la capacitación permite que los policías adquieran conocimientos conforme a las funciones que desempeñan y a las áreas en las que pueden desarrollarse.

Estrada subrayó que la formación continua y la profesionalización son una base fundamental para la corporación, por lo que las nuevas generaciones no se limitarán a cumplir con el programa de formación inicial, sino que podrán continuar capacitándose durante su carrera policial.

"Han impulsado que cada vez los elementos estén mejor profesionalizados", afirmó la directora al referirse al trabajo realizado por el alcalde y el comisionado de Seguridad.

La incorporación de estos conocimientos ocurre mientras la Academia mantiene vigente su proceso de reclutamiento para una nueva generación de cadetes. De acuerdo con Estrada, ya se han recibido más de 200 expedientes, con la meta de reunir 300 para seleccionar a 50 aspirantes.

La convocatoria contempla personas de entre 18 y 40 años, con preparatoria concluida; en el caso de los hombres, también es requisito federal contar con la cartilla militar liberada.

La directora llamó a los interesados a entregar su documentación dentro del plazo establecido, debido a que los expedientes recibidos después de la fecha límite tendrían que incorporarse a la siguiente generación prevista para 2027.