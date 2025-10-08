Reforestación en Plaza Pública de Saltillo: Compromiso Ambiental y Ciudadano

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar el entorno urbano y fortalecer la participación ciudadana, el gobierno a cargo de Javier Díaz González llevó a cabo una jornada de reforestación en la plaza pública de la colonia Latinoamericana.

En colaboración con la ciudadanía y el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa municipal "Aquí Andamos" atendió la plaza pública ubicada entre las calles México y Uruguay.

En esta reforestación se plantaron 20 árboles de distintas especies como fresno, sombrilla, y trueno, que contribuirán a purificar el aire, regular la temperatura y ofrecer mayor cantidad de sitios que fomentan la biodiversidad, al convertirse en refugio para aves y otras especies.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la reforestación no solo embellece las plazas públicas, sino que también fortalece los lazos entre los ciudadanos y promueve una mayor conciencia ambiental, al contar los saltillenses con más lugares vivos, limpios y seguros.

Estas acciones de reforestación se suman a las realizadas por parte de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en plazas y áreas verdes al interior de colonias como Hacienda Narro, Roma, Alpes, Lázaro Cárdenas, Río Bravo, Mirasierra, Benito Juárez, Valle de San Francisco, entre muchas más.

Así como en los principales bulevares como Rufino Tamayo, Venustiano Carranza, Luis Donaldo Colosio, Francisco Coss, Isidro López Zertuche, Antonio Cárdenas, Jesús Valdés Sánchez, Fundadores, Mirasierra, Prolongación Francisco de Urdiñola, Paseo de la Reforma, entre otros.

Esto luego que, en septiembre pasado, el Ayuntamiento de Saltillo rebasara la cantidad de 10 mil árboles plantados, y con el objetivo de sembrar aún más a fin de mejorar la calidad del aire, el entorno urbano y fortalecer el ecosistema en la localidad.

La capital de Coahuila con mayor limpieza

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y para ofrecer espacios seguros y accesibles, brigadas de "Aquí Andamos" realizó labores de limpieza general y deshierbe en pasos peatonales de la ciudad.

Ejemplo de esto, el paso peatonal que une a las colonias Lomas Verdes y Federico Berrueto Ramón, al sur de Saltillo.

En este punto, cuadrillas municipales trabajaron para mantener en buen estado el puente peatonal y sus zonas aledañas, y evitar la acumulación de basura, tierra y vegetación que pueda obstaculizar el paso o suponer un riesgo entre la población.

Asimismo, el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a mantener limpias las áreas públicas y reportar puntos que requieran atención al asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, y así reforzar el trabajo conjunto para conservar una ciudad más segura y ordenada.

De manera simultánea, brigadas de "Aquí Andamos" realizaron trabajos de embellecimiento en el bulevar Francisco Coss.

En el tramo de esta vialidad, entre el bulevar Isidro López Zertuche y Paseo de la Reforma, se eliminó la basura acumulada, así como maleza de sus áreas verdes, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad para peatones y automovilistas.

Además, al interior del fraccionamiento Federico Berrueto Ramón, brigadas municipales limpiaron y deshierbaron la plaza pública y cancha deportiva ubicada sobre la calle Moisés Sáenz.