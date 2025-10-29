Festival de Salud Mental en Saltillo destaca importancia del bienestar emocional

Saltillo, Coahuila.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo asistieron al "Festival de la Salud Mental: Sanando Juntos", un espacio comunitario diseñado para sensibilizar, informar y promover el cuidado del bienestar emocional en todas las edades.

Teniendo como sede el Biblioparque Sur, el evento se llevó a cabo en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, contando con la asistencia de estudiantes del Conalep, Cobac y la Universidad Carolina, así como instituciones de educación secundaria en la ciudad.

"En el tema de la salud mental le entramos con todo para generar conciencia de la mano con el gobernador Manolo Jiménez, Inspira Coahuila, el DIF Estatal y el DIF Saltillo que encabeza mi esposa Luly. En esta administración trabajaremos de manera permanente para llevar a cabo eventos como este", refirió el alcalde de Saltillo.

Añadió que con esta coordinación y trabajo en equipo se busca brindar más y mejores oportunidades para las niñas, los niños y jóvenes.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que el "Festival de la Salud Mental: Sanando Juntos" contó con conferencias, talleres, conservatorios y actividades culturales, artísticas, recreativas y educativas que buscan generar conciencia sobre la importancia de atender la salud mental con la misma prioridad que la física, derribar estigmas y fomentar redes de apoyo entre instituciones, profesionales y la ciudadanía.

"Aprovechen todos estos servicios que son para ustedes con mucho amor y mucho cariño, sepan que estamos aquí para ayudarnos y no están solos", refirió.

Durante el "Festival de la Salud Mental: Sanando Juntos" el DIF Coahuila participó con su programa "Vive Libre Sin Drogas", brindando espacios de reflexión y prevención de adicciones entre las y los jóvenes. Asimismo, Salud Mental del Estado de Coahuila llevó a cabo una actividad de concientización sobre la salud mental, fortaleciendo el mensaje de unidad y la corresponsabilidad en torno al bienestar emocional.

También, se contó con la participación de diferentes universidades que se sumaron con actividades, dinámicas y talleres enfocados en la salud mental, fortaleciendo la vinculación educativa y el compromiso interinstitucional.

El evento estuvo lleno de música, DJs, grupos locales, actividades interactivas, zona de descanso, y espacios de promoción de la salud mental.

Durante el evento estuvieron presentes, Luis Manuel Saldaña, en representación de la presidenta del programa Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López; Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo; Pedro Ortiz Vázquez, coordinador de Vive Libre sin Drogas de DIF Coahuila; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; y Gloria Flores Ríos, directora de Salud del DIF Saltillo.